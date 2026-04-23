Росприроднадзор не доказал вину богородских кожевенников в экологическом ЧП

Нижегородский арбитражный суд, более двух с половиной лет разбиравший требования теруправления Росприроднадзора по взысканию 72,9 млн руб. с ООО «Караван-СК», не подтвердил вину кожевенного предприятия Богородска в экологическом нарушении. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», такую материальную ответственность надзорный орган насчитал за разлив канализационных стоков в апреле 2022 года из-за переполненного колодца. Изначально инспекторы посчитали, что к происшествию может быть причастен кожевенный завод.

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора лишь частично, взыскав 4,7 млн руб. ущерба с муниципального предприятия «Управление водоканализационного хозяйства» (УВКХ Богородского округа). По судебному решению богородский водоканал должен уплатить эту сумму в местный бюджет. С ООО «Караван-СК» взыскано лишь 445 тыс. руб. за оплату судебной экспертизы по делу.

Таким образом подтвердилась версия предприятия о его непричастности к ЧП на муниципальных канализационных сетях. Гендиректор «Караван-СК» Владимир Точилин отметил, что его предприятие и не могло нести ответственность за аварию на сетях УВКХ. «Справедливость в этом деле восторжествовала. Мы как абонент сдаем стоки, а принимает их водоканал. Его сети ветхие, из-за обвала канализационного коллектора произошел этот разлив. УВКХ могло бы уведомить, что приостанавливает прием стоков из-за аварийной ситуации, но они никого не предупредили», — отметил руководитель кожевенного завода.

Иван Сергеев