Сегодня исполняется 54 года председателю совета директоров компании «Киевская площадь» Году Нисанову

Фото: Пресс-служба Группы компаний «Киевская площадь»

Его поздравляет главный раввин России Берл Лазар:

— Дорогой Год Семенович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения. Это поздравление не только от меня, но от всей нашей общины — ведь мы все знаем, сколько добрых дел Вы делаете каждый год! И с каждым годом все больше — новые проекты, новые начинания. При этом ни малейшей саморекламы — все только для того, чтобы окружающие люди жили лучше! И это, я думаю, самое уникальное Ваше качество — умение совместить две вещи, составляющие основу любой религии: доброта и скромность. С одной стороны, признание того, что все идет от Бога, именно Он дает успех нашим делам; с другой — твердая убежденность в том, что Бог дает нам возможность улучшить окружающий мир, и эту возможность надо использовать по максимуму. Насколько я знаю, эти качества характеризуют Вашу семью уже на протяжении многих поколений. Но в Вашей работе традиция предков достигла высочайшего уровня. И все мы гордимся, что в нашей общине есть такой уникальный человек. Желаю Вам в наступающем новом году Вашей жизни крепкого здоровья, счастья в доме и подъема к новым вершинам! С уважением и любовью, Берл Лазар