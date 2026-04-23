В МВД создали пятиминутный тест для проверки безопасности Wi-Fi

В России появился тест, который позволит за пять минут проверить безопасность своего Wi-Fi. Полный чек-лист для проверки опубликован в Telegram-канале управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

Первый пункт — проверка пароля от Wi-Fi. В ведомстве рекомендовали сделать его сложным. Второе — замена логина и пароля администратора роутера со стандартных admin/admin. «Чтобы попасть в настройки, подключитесь к своему Wi-Fi, откройте браузер, введите 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (адрес указан на корпусе роутера). Введите логин и пароль администратора (если не меняли, также указаны на устройстве)»,— рассказали в киберполиции.

В МВД также призвали проверить, включено ли шифрование WPA2 или WPA3. Для этого в настройках нужно зайти в раздел «Wi-Fi», «Безопасность», выбрать WPA2-PSK (AES) или WPA3, а затем задать пароль. Кроме того, пользователи могут узнать, подключены ли к их сети незнакомые устройства. «В настройках зайдите в раздел “Подключенные устройства”/ “Device list” / “DHCP clients”. Если видите незнакомые устройства — смените пароль Wi-Fi. Регулярно проверяйте список»,— посоветовали в ведомстве.

Последний этап — создание гостевой сети. В настройках нужно зайти в раздел «Гостевая сеть»/Guest Network, включить ее, задать отдельное имя сети и установить пароль. После этого необходимо ограничить доступ к основной сети — обычно нужно выбрать пункт «изоляция клиентов». Эту сеть следует использовать не только для гостей, но и для умных устройств, уточнили в МВД.