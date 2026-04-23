Новокузнецкий хладокомбинат признали банкротом

Арбитражный суд Кемеровской области на заседании 21 апреля удовлетворил заявление новосибирского ООО «Регент» и признал АО «Новокузнецкий хладокомбинат» (бренды «Снежный городок», «Маруся» и др.) несостоятельным, указано в картотеке арбитражных дел. Данные о назначении конкурсного управляющего и сроках процедуры пока не раскрыты. Первым в суд заявление о признании должника банкротом поступило от ИП Федотова, а затем — еще от нескольких кредиторов, включая ООО «Регент», АО «Кузнецкбизнесбанк» (КББ) и ПАО «ТБанк».

В ноябре прошлого года суд отклонил первое заявление, посчитав, что «заявитель и должник действуют в одних интересах и являются заинтересованными по отношению друг к другу лицами, реальность взаимоотношений по поставкам» ИП в адрес хладокомбината не подтверждена, и «требование заявителя признается необоснованным». При рассмотрении заявления ООО «Регент» (стало кредитором в результате правопреемства требований к должнику барнаульского ООО «Компания "Сибтара"») банки-кредиторы, как и в случае с первым заявлением, возражали по поводу обоснованности требований. КББ ссылался на то, что хронология отгрузок со стороны «Сибтары» и встречных оплат «демонстрирует поведение сторон, не соответствующее обычной деловой практике и разумной осмотрительности»: несмотря на первую просроченную задолженность компания «Сибтара» «не приостановила отгрузки, не перевела контрагента на предоплату и не обратилась в суд, но продолжила поставки». ТБанк высказывался за дополнительную проверку заявления ООО «Регент», так как «обязательство, на котором основаны требования», по оценке банка, «носит мнимый характер» и создано искусственно с целью инициирования и проведения контролируемого банкротства.

Суд привлек в дело компанию «Сибтара» в качестве третьего лица, и от нее поступил отзыв, что ООО «Регент» является надлежащим кредитором. Затем арбитраж истребовал у налоговой инспекции №14 по Алтайскому краю книги продаж «Сибтары» за второй и третий кварталы 2024 года, а по ходатайству ООО «Регент» — сведения системы «Платон» о движении шести различных грузовых автомобилей в период с 16 мая по 4 августа 2024 года. Эти доказательства были представлены к последнему заседанию 21 апреля, по итогам которого суд признал должника банкротом.

АО «Новокузнецкий хладокомбинат» (входит в кузбасский холдинг «НК-Групп» Андрея Бачурина) в 2024 году, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сократило выручку на 9,89%, до 1,62 млрд руб., получив 5,1 млн руб. убытка. Совокупный долг организации по итогам 2024 года — 1,28 млрд руб. С 24 июня 2025 года компания находится в процедуре ликвидации.

Игорь Лавренков, Кемерово