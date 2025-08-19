Кредиторы заявили требования к «Новокузнецкому хладокомбинату»

В арбитражный суд Кемеровской области в рамках дела о банкротстве поступили требования шести кредиторов АО «Новокузнецкий хладокомбинат» (входит в холдинг «НК-Групп», бренды «Маруся» и «Снежный городок»), пишет «Ъ».

Как указывается в карточке дела, требования к компании предъявили Кузнецкбизнесбанк, ООО «Регент», ООО «Бизнес-Референт», ООО «ПК "Эверест"» и два физических лица — Александр Иванов и Олег Федотов. Суммы претензий не раскрываются. Кроме того, в июле этого года T-Банк заявлял о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Новокузнецкого хладокомбината».

АО «Новокузнецкий хладокомбинат» зарегистрировано в 1994 году, входит в кузбасский холдинг «НК-Групп», собственником которого является Андрей Бачурин. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка предприятия упала на 9,89%, до 1,62 млрд руб., убыток составил 5,1 млн руб. Совокупный долг организации по итогам прошлого года — 1,28 млрд руб.

Александра Стрелкова