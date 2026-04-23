Харлачев ушел с поста главного тренера саратовского «Сокола»

Накануне главный тренер саратовского футбольного клуба «Сокол» Евгений Харлачев ушел со своего поста. В этот же день команда проиграла на домашней арене красноярскому «Енисею» со счетом 0:4, сообщает «Матч ТВ».

Главный тренер Евгений Харлачев ушел из ФК "Сокол"

Фото: ФК «Сокол»

«Хочу попросить прощения у саратовских болельщиков. Моя работа закончилась. Вот так вот... Я не оправдал надежд руководителей, болельщиков и клуба в целом. Сам разочарован своей работой», — сообщил господин Харлачев о своем увольнении. Главный тренер возглавил саратовский клуб в марте 2026 года, сменив на этом посту Младена Кашчелана из Черногории.

Евгений Харлачев уже тренировал «Сокол» с июня 2022-го по май 2023 года. Тогда команда заняла третье место в группе 3.2 Второй лиги. Сейчас клуб находится на 18-й строчке турнирной таблицы Первой лиги ФНЛ после 10 поражений подряд.

Марина Окорокова