Саратовский «Сокол» расторг контракт с главным тренером Младеном Кашчеланом

Саратовский футбольный клуб «Сокол» расторг контракт с главным тренером Младеном Кашчеланом по соглашению сторон. Черногорец занимал свой пост с апреля 2025 года, придя на место Алексея Стукалова. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Младен Кашчелан покинул пост главного тренера "Сокола"

Фото: t.me / pfc_sokol Младен Кашчелан покинул пост главного тренера "Сокола"

Фото: t.me / pfc_sokol

Под руководством 43-летнего специалиста «Сокол» провел 34 матча, в которых одержал 6 побед и 11 раз сыграл вничью. Сейчас клуб с 16 очками после 24 туров Первой лиги занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.

Ранее Младен Кашчелан в качестве игрока выступал за немецкий «Карлсруэ», польскую «Ягеллонию», болгарский «Лудогорец», тульский «Арсенал» и калининградскую «Балтику». После этого господин Кашчелан работал в тренерском штабе «Нижнего Новгорода». В ноябре 2022 года черногорец получил гражданство РФ.

Марина Окорокова