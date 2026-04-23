Житель Кубани задержан за попытку вступить в военизированное подразделение Украины

Житель Каневского района Кубани планировал вступить в ряды военизированного подразделения Украины. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю, передает «РИА Новости».

Задержанный — 1999 года рождения. По версии спецслужбы, россиянин сам вышел на связь с представителем украинского объединения, которое признано в России террористической организацией и запрещено. Мужчина получил «необходимые инструкции от куратора», после чего попытался уехать из страны.

Уголовное дело расследуют по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.