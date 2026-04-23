Главе СКР доложат об осквернении мемориала погибшим в Афганистане в поселке Кез

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу об осквернении мемориала в поселке Кез в Удмуртии (ст. 243.4 УК). Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Ранее сообщалось, что в поселке Кез неизвестные повредили мемориал войнам, погибшим в Афганистане и Чечне. На территории мемориала была сломана плитка постамента и вырвана скамейка.

Напомним, ранее глава Кезского района Дмитрий Миронов сообщил во «ВКонтакте» об обрушении мемориала. Позднее стало известно, что он мог развалиться по естественным причинам — из-за природного воздействия. После господин Миронов пост в социальной сети удалил.