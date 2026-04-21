В поселке Кез возбудили дело из-за осквернения мемориала погибшим в Афганистане

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело по информации об осквернении мемориала воинам, погибшим в Афганистане. Монумент установлен в поселке Кез. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о повреждении либо осквернении памятников (ст. 243.4 УК). По словам главы Кезского района Дмитрия Миронова, неизвестные сломали плитку постамента и вырвали скамейку. В рамках следствия устанавливаются подробности произошедшего.

Однако мемориал мог начать разваливаться по естественным причинам — из-за природного воздействия, пишет издание «Сусанин» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Господин Миронов пост во «ВКонтакте» удалил.