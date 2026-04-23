На очередной фестиваль «Китап-байрам» выделят не менее 18 млн рублей

Башкирская государственная филармония начала подготовку к международному книжному фестивалю «Китап-байрам». Учреждение объявило четыре закупки на организацию мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Общая начальная стоимость услуг, по которым Башгосфилармония запрашивает котировки, превышает 18,2 млн руб. До 7,6 млн руб. будут использованы для организации выставочного пространства и обустройства площадок, около 5 млн руб. — на их техническое оснащение, до 3,6 млн руб. — на художественное оформление. Организаторские услуги оцениваются в 2 млн руб.

Из закупочной документации следует, что на Советской площади и прилегающих участках улиц Советской и Пушкина будет установлен двускатный шатер площадью 10 на 40 м и 33 шатра меньших размеров. Главная сцена мероприятия будет установлена напротив колонного зала министерства сельского хозяйства Башкирии.

Также будут работать фотозоны: «Пианино», объемные буквы «Китап-байрам», скамейки в виде книг, разноцветные холодильники, «Сердце», «Аксаков».

В прошлом году стоимость «Китап-байрама» составила десятки млн руб. Тогда закупки проводились у единственного поставщика.

Нынешний фестиваль состоится в Уфе с 28 по 30 мая.

Идэль Гумеров