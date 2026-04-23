В Югре за год добыли 202,9 млн тонн нефти

Губернатор Югры Руслан Кухарук отчитался о результатах работы правительства за прошлый год, выделив ключевую роль топливно-энергетического комплекса в экономике региона, сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

В 2023 году Югра обеспечила около 40% всей российской добычи нефти, в регионе было добыто 202,9 млн тонн сырья. Объем буровых работ составил 17,85 млн м, что равно 60% общероссийского показателя, а прирост извлекаемых запасов углеводородов превысил годовой объем добычи и достиг 209,5 млн тонн.

Руслан Кухарук отметил, что отрасль успешно преодолела внешние вызовы и санкционное давление. Кроме того, по инициативе Югры в федеральный закон «О недрах» внесены изменения, увеличивающие срок геологоразведки на поисковых участках Арктической зоны Белоярского и Березовского районов с пяти до семи лет.

Ранее геологи «Газпром нефти» с использованием отечественных цифровых технологий выявили две новые нефтяные залежи в ХМАО. Общие геологические запасы на этих участках превышают 4 млн тонн.

