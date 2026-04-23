На дороге к новгородскому аэродрому начали укладку асфальта

Под Великим Новгородом строят подъездную дорогу к аэродрому Кречевицы. Работы ведутся поэтапно на участке протяженностью 1,4 км, сообщили в «Новгородавтодоре».

Під Великим Новгородом начали укладывать асфальт на дороге к аэродрому

Фото: Официальная группа «Новгородавтодора» «ВКонтакте»

На отрезках, где уже подготовлено песчаное основание, специалисты приступили к устройству щебеночного слоя с использованием геотекстиля. В месте примыкания к Драгунскому шоссе Михайловской улицы начали укладку нижнего слоя асфальта.

Накануне на территории будущей дороги провели расчистку — мульчирование растительности, а также смонтировали водопропускные трубы.

Завершить основные работы планируют до конца года: дорожники уложат оба слоя асфальтобетона, обустроят тротуары, установят освещение, знаки и нанесут разметку.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Новгородской области собираются перезапустить авиасообщение. Планируется, что регион начнет принимать гражданские самолеты уже в 2028 году после капитального ремонта аэродрома в Кречевицах.

В мае 2025 года аэродром был передан в федеральную собственность, а накануне Росавиация заключила контракт на корректировку проектно-сметной документации по его реконструкции.

Матвей Николаев