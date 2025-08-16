В Новгородской области анонсировали запуск авиасообщения в 2028 году

В Новгородской области собираются перезапустить авиасообщение. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Дронов по итогам совещания с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Чиновник полагает, что регион начнет принимать гражданские самолеты уже в 2028 году после капитального ремонта аэродрома в Кречевицах.

В мае 2025 года аэродром был передан в федеральную собственность, а накануне Росавиация заключила контракт на корректировку проектно-сметной документации по его реконструкции, написал господин Дронов в Telegram-канале. Приступить к ремонту планируется в середине 2026 года. Обсуждение реконструкции шло несколько лет, добавил он.

Ближайший к Великому Новгороду гражданский аэропорт — это Пулково в Санкт-Петербурге. Авиагавань Великого Новгорода, которая носила неофициальная название Юрьево, была закрыта в 2005 году.