Песков призвал не верить слухам об отставке правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить рассуждениям в Telegram-каналах о возможной отставке правительства, которые появились после недавних замечаний главы государства об экономической ситуации в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это традиционная забава в Telegram-каналах, не верьте»,— сказал Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.

ВВП России в январе-феврале 2026 года сократился на 1,8%, и текущие показатели не соответствуют прогнозам Банка России и правительства, говорил президент Владимир Путин 15 апреля на совещании по экономическим вопросам. Он отмечал, что «в минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство». Глава государства потребовал от Центробанка и правительства объяснить причины, по которым макроэкономические показатели отстают от ожиданий.

