В школе Нового Уренгоя задержали подростка с ножом

В Новом Уренгое следователи выясняют мотивы подростка, который принес в школу нож. На данный момент основной версией яваляется хулиганство (213 УК РФ), следует из заявления СКР.

В ведомстве рассказали, что ЧП произошло 20 апреля. Юноша 2013 года рождения пытался пронести на занятия нож, однако сработали металлоискатели. Инцидент предотвращен без каких-либо последствий и пострадавших, подчеркнули в СКР. Ura.ru пишет, что «охрана школы сработала оперативно и остановила нападавшего на входе».

По итогам проверки следователи также рассчитывают дать оценку действиям администрации школы.