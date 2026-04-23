Сбербанк объединит свои нефинансовые IT-активы под брендом «Сбер2В»

Сбербанк (MOEX: SBER) объединит под брендом «Сбер2В» более 10 дочерних компаний, которые занимаются нефинансовыми сервисами «Сбера». Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель банка.

Среди юрлиц, которые войдут в «Сбер2В», — «Сбераналитика», inSales, «Сбер бизнес софт», «Сберкорус», Doma.ai и «Цифровые решения регионов» (ЦРР).

По словам представителя Сбербанка, под новым брендом планируется предоставлять клиентам коробочные решения для автоматизации процессов, аналитики больших данных, работы с ИИ и электронным документооборотом.

Зампред Сбербанка Анатолий Попов сообщил изданию, что задачи «Сбер2В» будут направлены на цифровые потребности бизнеса любого масштаба. Представитель банка добавил, что объединение компаний позволит оптимизировать внутренние процессы, а также устранить системы и функции, которые дублируют друг друга.

Генеральным директором «Сбер2В» назначен Леонид Лишневецкий, отвечающий за построение экосистемы для бизнеса «Сбера», рассказал собеседник. По его словам, для реструктуризации не потребовалось привлекать дополнительных инвестиций — капитал был объединен и составил 6,3 млрд руб.