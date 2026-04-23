В отношении магнитогорского поставщика самосвалов ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении ООО «Востоктяжмаш» (Магнитогорск) процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Требования ПАО «Сбербанк России» в размере 51,2 млн руб. признаны обоснованными и будут включены в третью очередь реестра требований. Процедура наблюдения введена до 3 сентября 2026 года. Временным управляющим утвержден член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» Эдуард Чу. Заявление банк подал в начале февраля.

В прошлом году Сбербанк подавал иск к предприятию и руководству о взыскании долга в 53,2 млн руб. Арбитражный суд региона удовлетворил требования. Когда организация подала апелляционную жалобу, решение первой инстанции оставили без изменений.

Виталина Ярховска