Магнитогорского поставщика самосвалов хотят признать банкротом

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск ПАО «Сбербанк России» к ООО «Востоктяжмаш» (Магнитогорск) о признании компании банкротом. Сумма требований составляет 51,2 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Банк просит ввести в отношении организации процедуру наблюдения и включить в реестр требований кредиторов долг в размере 51,2 млн руб. Арбитражного управляющего планируется утвердить из числа членов союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 9 апреля 2026 года.

В прошлом году Сбербанк подавал иск к предприятию и руководству о взыскании долга в 53,2 млн руб. Арбитражный суд региона удовлетворил требования. Когда организация подала апелляционную жалобу, решение первой инстанции оставили без изменений.

ООО «Востоктяжмаш» является официальным дилером машиностроительного завода «Тонар», как указано на сайте компании. Организация поставляет самосвалы для горнодобывающей, строительной и транспортной отраслей. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Магнитогорске в 2020 году. Владельцем и директором указана Наталья Поскачеева. Выручка организации за 2024 год составила 103,5 млн руб., чистая прибыль — 8 тыс. руб. (в 2023-м показатели были на уровне 418,7 млн руб. и 10,3 млн руб. соответственно).

На сайте предприятия также указано, что недавно компания переименовалась в ООО «ПрогрессСпецСтан». По данным «СПАРК-Интерфакс», такая организация существует и зарегистрирована в 2024 году по другому адресу в Магнитогорске. Владельцем и генеральным директором является Дмитрий Поскачеев. За 2025 год выручка предприятия составила 79,6 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб.

Виталина Ярховска