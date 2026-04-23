Дорога и 16 приусадебных участков освободились от воды в Нижегородской области

За сутки 22 апреля в Нижегородской области освободились от паводковых вод одна автодорога и 16 приусадебных участков. Сообщения о новых подтоплениях не поступали, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Там уточнили, что вода сошла с участка дороги на улице Школьной села Натальино в Навашинском округе. Придворовые территории освободились от воды на территории СНТ «Ольха», «Тюльпан», «Колос» и «Зеленый мыс» в городском округе Бор.

Остаются затопленными 64 участка, 12 мостов и семь дорог на территории 15 округов региона.

Как писал «Ъ-Приволжье», на вечер 21 апреля в 15 округах Нижегородской области были затоплены 80 приусадебных участков, 12 мостов и восемь автодорог.

Галина Шамберина