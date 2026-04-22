Пять приусадебных участков и мост затопило в Нижегородской области за сутки

За сутки 21 апреля, когда весь день шел снег, в Нижегородской области затопило еще пять приусадебных участков и низководный мост. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Придворовые территории затопило в рабочем поселке Красные Баки, мост – между селом Дивеев Усад и деревней Василевка Починковского округа.

От воды за минувшие сутки территории не освобождались. Всего на вечер 21 апреля в 15 округах Нижегородской области были затоплены 80 приусадебных участков, 12 мостов и восемь автодорог.

Погибших и пострадавших людей в результате паводка нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

Галина Шамберина