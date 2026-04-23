Промышленный объект загорелся в Нижегородской области после атаки БПЛА

Средства ПВО ночью сбили 11 беспилотников над Кстовским районом Нижегородской области. В промзоне есть повреждения, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий», — написал чиновник в Max.

Подробности он не привел. Сообщается только, что на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также ночью БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске Самарской области, там погиб человек. Всего за минувшую ночь над российскими регионами сбили 154 дрона.