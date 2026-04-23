Из Ростовской области в Китай экспортировали 41 тонну пухоперьевой смеси

С 13 по 17 апреля из Ростовской области экспортировали в Китай 41 тонну пухоперьевой смеси. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе лабораторных исследований продукцию признали качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Товар в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

В части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений также не выявили.

Мария Хоперская

