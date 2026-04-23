Метры на взводе

Резкое увеличение затрат на оплату труда и обслуживание проектного финансирования в начале 2026 года спровоцировало существенное удорожание девелоперского цикла в Ростове-на-Дону. На фоне все еще высокой ключевой ставки и ограниченной покупательной способности населения застройщики вынуждены упрощать архитектурные решения и замедлять вывод новых площадок на рынок. По оценкам участников рынка, себестоимость возведения объектов увеличилась на 12–18%, а отрасль вплотную приблизилась к порогу экономической целесообразности, за которым рост издержек уже невозможно переложить на конечного потребителя.



Себестоимость строительства жилья в Ростове-на-Дону в первом квартале 2026 года увеличилась на 12–18%. В том числе, из-за роста расходов на оплату труда и обслуживание кредитов. Основным драйвером удорожания стал кадровый дефицит: зарплаты в секторе за год увеличились почти на треть, что заставляет девелоперов пересматривать маржинальность проектов. Высокая ключевая ставка и ограниченная покупательная способность населения заставляют застройщиков оптимизировать архитектурные концепции и сдвигать сроки запуска новых очередей, смещая фокус в сторону более экономичных форматов.

Основатель инжиниринговой компании «Элемент», член правления ассоциации «Нотех» Алексей Лукьянчиков считает, что наибольшее давление на себестоимость сегодня оказывают затраты на материалы и труд. При этом по отдельным позициям — металлоконструкциям, инженерному оборудованию и импортным комплектующим — ценовая динамика может опережать среднерыночные значения.

«Логистика тоже остается чувствительной статьей расходов из-за нестабильности цепочек поставок и изменения маршрутов. Перебои с поставками приводят не только к удорожанию, но и к простоям на стройке, что дополнительно увеличивает косвенные издержки»,— констатирует эксперт.

Господин Лукьянчиков также подчеркнул, что кадровый голод форсирует рост фонда оплаты труда. Конкуренция за узких специалистов между девелоперами и подрядчиками провоцирует зарплатное ралли, вынуждая застройщиков активнее привлекать региональных игроков, инвестировать в механизацию и оптимизировать производственные графики.

По его оценке, для части проектов предел рентабельности уже близок к критическому: при текущих ценах на жилье удорожание еще на 10–15% без соразмерного увеличения выручки делает стройку экономически уязвимой, особенно при высокой долговой нагрузке.

«Покупательская активность охлаждается: сроки принятия решений растут, а спрос становится предельно чувствительным к цене и доступности ипотеки. Рынок переходит в фазу стабилизации, исход которой напрямую зависит от макроэкономического фона и стоимости финансирования»,— резюмирует Алексей Лукьянчиков.

Руководитель отдела маркетинга корпорации «Девелопмент-Юг» в Ростове-на-Дону Евгения Сергиенко подтверждает, что восходящий тренд себестоимости фактически исключает сценарий снижения цен. При этом, по словам эксперта, рынок демонстрирует высокую строительную активность: объем текущих проектов в Ростовской области достиг 5 млн кв. м (из них 3,7 млн кв. м приходится на Ростов-на-Дону), а годовой план ввода в 1,4 млн кв. м свидетельствует о сбалансированной стратегии девелоперов.

«Наиболее агрессивно сегодня растут затраты на материалы и рабочую силу. Волатильность поставок и удлинение логистических плеч напрямую отражаются на бюджетах объектов. Кадровый голод приобрел системный характер: дефицит квалифицированных рабочих заставляет нас активнее привлекать подрядчиков и оптимизировать проектные решения, чтобы удерживать экономику проектов в разумных рамках»,— уточняет госпожа Сергиенко.

Особое внимание собеседница издания уделяет динамике спроса. В марте 2026 года на рынке зафиксирована стагнация: количество сделок по сравнению с февралем изменилось незначительно (-3,5%), однако выручка просела ощутимее — на 6,2%. Согласно данным «ПроДома.рф», после январского пика (1684 квартиры) рынок вышел на плато: в феврале и марте количество реализованных лотов стабилизировалось на уровне 966–999 единиц.

«Несмотря на использование гибких маркетинговых инструментов — скидок и рассрочек, — базовая цена квадратного метра находится под жестким давлением затратной части. В этих условиях ожидание обвала цен не выглядит оправданным. Спрос поддерживается фундаментальной потребностью в жилье, а покупатель стал более избирательным, чаще отдавая предпочтение готовым объектам»,— говорит Евгения Сергиенко.

«Если раньше девелоперы могли маневрировать за счет масштабирования объемов, то сегодня каждый квадратный метр требует колоссальных вложений уже на старте. Наиболее агрессивно растут статьи расходов, связанные с человеческим капиталом: кадровый дефицит в отрасли стал системным. Сегодня именно борьба за квалифицированных каменщиков, бетонщиков и инженеров диктует условия рынку. В Ростове зарплаты в строительном секторе за год выросли почти на треть — компании вынуждены переманивать специалистов или привлекать кадры из соседних регионов на сверхвыгодных условиях»,— комментирует эксперт по недвижимости и ипотечному кредитованию Анна Зеленская.

По ее наблюдениям, острый дефицит рабочей силы заставляет застройщиков менять стратегии: они переходят на работу с крупными подрядными организациями, способными гарантировать наличие людей на объекте, и упрощают архитектурные решения в пользу функциональности и скорости возведения.

Нурий Бзасежев