Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В городе Железногорск Красноярского края автобус врезался в дерево. Пострадали восемь пассажиров и водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло из-за того, что 60-летний водитель не справился с управлением, указали в ведомстве. Никто, кроме него, не был пристегнут ремнем безопасности. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. В министерстве добавили, что автобус принадлежит ИП.