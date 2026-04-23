Ольга Молчанова назначена врио главы «Корпорации развития Новосибирской области»

С 15 апреля временно исполняет обязанности руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» экс-министр экономического развития региона Ольга Молчанова, сообщили «Ъ» в пресс-службе корпорации. Вячеслав Радионов покинул пост врио директора общества на прошлой неделе. Он был назначен на эту должность в августе 2024 года сразу после задержания силовиками главы общества Александра Зырянова, который обвиняется во взяточничестве.

Ольга Молчанова

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Ольга Молчанова

Ольга Молчанова проработала в должности министра экономического развития Новосибирской области с 2014 по 2019 годы. Тогда же она занимала пост заместителя председателя правительства региона. До этого она более 10 лет проработала в мэрии Новосибирска в команде Владимира Городецкого. Она занимала должности главы департамента экономики и финансов мэрии Новосибирска и пост вице-мэра, в 2011-2013 годах работала начальником городского департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики. В министерство она пришла с должности и.о. ректора Новосибирского госуниверситета экономики и управления.

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором общества по-прежнему является Александр Зырянов, который с июня 2024 года находится в СИЗО. По версии следствия, в январе-марте 2024 года глава корпорации при помощи посредника получил от бизнесменов Рамиля и Артема Муслимовых взятку в виде услуг на сумму около 11 млн руб. в обмен на заключение договора подрядных работ с ПЛП стоимостью свыше 64 млн руб. в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур. Взяткой следствие посчитало оплату предпринимателями публикаций в СМИ об Александре Зырянове «для повышения его узнаваемости и популярности, формирования положительного образа в обществе» и проведение с этой целью в столице Сибири кинофестиваля «Семейные традиции». Одним из гостей кинофорума стал актер сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, родившийся в Новосибирске.

Александр Зырянов отвергает все выдвинутые против него обвинения.

«Корпорация развития Новосибирской области» (100% в собственности региона) ведет деятельность в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления с 2005 года.

