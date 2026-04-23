Путин наградил медалями чемпиона UFC Петра Яна и боксеров RCC

Президент России Владимир Путин вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» чемпиону UFC Петру Яну и трем боксерам клуба RCC во время церемонии в Кремле, передает полпредство Уральского федерального округа (УрФО).

Владимир Путин и Петр Ян

Фото: Администрация Президента России

Глава государства отметил вклад Петра Яна в развитие физической культуры и спорта. Чемпион, выступающий за клуб «Архангел Михаил» из Екатеринбурга, получил награду за личные достижения. Владимир Путин также вручил награды боксерам RCC Всеволоду Шумкову, Джамбулату Бижамову и Шарабутдину Атаеву. Спортсмены внесли существенный вклад в успехи сборной России на чемпионате мира 2025 года в Дубае.

После вручения государственных наград Владимир Путин неформально пообщался с российскими боксерами — победителями чемпионатов мира по боксу и представителями Федерации бокса РФ. Президент чокнулся со всеми присутствующими на церемонии бокалом с безалкогольным шампанским и пообещал им сделать совместное фото.

Напомним, зал нового поколения RCC и спортквартал «Архангел Михаил» в Екатеринбурге стали победителями IX премии в области спортивного бизнеса СБК. Кроме того, падел-арена РМК вошла в топ лучших и передовых спортивных объектов России.

Ирина Пичурина

