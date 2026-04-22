Квартал «Архангел Михаил» в Екатеринбурге признан лучшим спорткластером России

Зал нового поколения RCC и спортквартал «Архангел Михаил» в Екатеринбурге стали победителями IX премии в области спортивного бизнеса СБК, сообщили в пресс-службе РМК. Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России в Казани.

«Архангел Михаил» признан лучшим спортивным кластером, а зал нового поколения RCC Gym забрал награду «Площадка года». Кроме того, падел-арена РМК вошла в топ лучших и передовых спортивных объектов России. Награды на церемонии вручения были переданы президенту Академии спорта РМК, капитану команды «Архангел Михаил» Ивану Штыркову и управляющей залом Ольге Стаховой.

«Я очень рад, что награда нашла своего героя. Спасибо жюри за ваше голосование, вы сделали все правильно. Огромное спасибо премии СБК. Эта победа — победа Русской медной компании и Игоря Алексеевича Алтушкина, его команды. То, что он делает, он делает для нашей страны, для нашего города, делает это с душой. И мы своим трудом стараемся ответить максимально честно. Для нас это признание очень значимо, значимо признание настоящих профессионалов»,— сказал Иван Штырков.

В этом году премия СБК впервые вручалась за пределами Москвы. В следующий раз она пройдет в Екатеринбурге. Как отметил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, город стал местом невероятных изменений в спорте и начал задавать планку для всей страны.

Ирина Пичурина