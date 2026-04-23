Во Флоренции туристку оштрафуют на €5 тысяч за попытку потрогать статую Нептуна

Власти Флоренции намерены взыскать €5 тыс. с туристки, которая забралась в исторический фонтан Нептуна. Полиция уже предъявила женщине обвинения в порче объекта архитектурного наследия, сообщает The Guardian. Национальность туристки не раскрывается.

Статуя Нептуна во Флоренции

Фото: Stringer CLH / CN / Reuters Статуя Нептуна во Флоренции

Известно, что женщина забралась в фонтан по предложению друзей, «чтобы дотронуться до гениталий статуи Нептуна». По предварительным оценкам экспертов, «незначительные, но существенные повреждения» были нанесены статуям лошадей и частям фонтана, за которые туристка держалась, чтобы не упасть.

Фонтан Нептун — одна из скульптурных достопримечательностей Флоренции. Он был создан во второй половине XVI века по заказу Козимо I Медичи в честь свадьбы его сына с великой герцогиней Иоанной Австрийской.

Это не первый случай посягательства на монумент: в 2005 году, после того, как посетитель отломил статуе руку, на площади установили камеры видеонаблюдения. В 2023 году немецкий турист повредил фонтан, пытаясь сделать селфи.

Руководитель отдела изящных искусств городского совета Джорджо Казелли заявил, что для многих посетителей исторические объекты стали лишь фоном для «челленджей». «Физический контакт с памятником бесконечно далек от того эмоционального и интеллектуального восприятия, которого заслуживает наше наследие. Мы не имеем права на снисхождение к невежеству и поверхностности, которыми характеризуются подобные поступки»,— сказал чиновник.

Влад Никифоров