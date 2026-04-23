В Госдуме предложили ввести минимальный почасовой размер оплаты труда

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда. Предлагается устанавливать его каждый год одновременно с МРОТ, при этом он не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ.

Согласно проекту закона, на минимальный почасовой размер оплаты труда также распространят действующие для МРОТ гарантии со стороны работодателей и бюджетов. Для расчета показателя необходимо будет определить среднемесячное количество рабочих часов.

В пояснительной записке сказано, что работодатели в попытках оптимизации издержек снижают расходы на оплату труда и нанимают сотрудников на неполную или частичную занятость. При работе на таких условиях зарплата рассчитывается на основе МРОТ и часто оказывается ниже прожиточного минимума.

Депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил ТАСС, что законопроект позволит сотрудникам получать свою ставку, умноженную на почасовой минимальный размер оплаты труда. По его словам, это позволит увеличить зарплату «для миллионов россиян».

Ввести в России минимальную почасовую оплату труда уже предлагали в марте. По оценкам экспертов Международной организации труда, минимальный уровень почасовой оплаты труда может составлять не менее $3 в час в пересчете на национальную валюту.