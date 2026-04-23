В Ростовской области за ночь уничтожены 20 беспилотников

В ночь на четверг силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на территорию Ростовской области, уничтожив 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, дроны были сбиты в семи районах области: Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском и Тарасовском. Все цели ликвидированы.

Как отметил глава региона, на текущий момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Валерий Климов