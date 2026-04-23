В Челябинске конкурсного управляющего «Челпром-даймонд» заключили под стражу

Суд в Челябинской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражей конкурсному управляющему ООО «Челпром-даймонд» Валерию Мамонтову, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Его обвиняют в покушении на мошенническое хищение драгоценных камней (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Валерий Мамонтов пробудет в СИЗО до 21 июня 2026 года. Его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 21 апреля. По данным следствия, летом прошлого года конкурсный управляющий внес сведения о 11 тыс. алмазов в систему контроля за оборотом драгоценных камней. Их стоимость составляет не менее 87 млн руб. В сентябре того же года Валерий Мамонтов подал иск об истребовании в конкурсную массу указанных камней, чтобы получить право на них. Конкурсного управляющего успели задержать до того, как он реализовал свой умысел.

Виталина Ярховска