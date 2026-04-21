Конкурсного управляющего «Челпром-даймонд» заподозрили в желании похитить алмазы

В Москве задержан конкурсный управляющий ООО «Челпром-даймонд» Валерий Мамонтов. Его подозревают в покушении на мошенническое хищение драгоценных камней. Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области, сообщает пресс-служба силового ведомства.

По данным следствия, летом прошлого года конкурсный управляющий внес сведения о 11 тыс. алмазах в систему контроля за оборотом драгоценных камней. Их стоимость составляет не менее 87 млн руб. В сентябре того же года Валерий Мамонтов подал иск об истребовании в конкурсную массу указанных камней, чтобы получить право на них. Конкурсного управляющего успели задержать до того, как он реализовал свой умысел.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество в особо крупном размере). На месте жительства подозреваемого в Москве прошли обыски. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

ООО «Челпром-даймонд» зарегистрировано в Челябинске в сентябре 2002 года. Компания занимается производством и обработкой драгоценных камней. Организация находится в банкротстве с 2014 года, внешнее управление на предприятии было введено в феврале 2015-го. Валерий Мамонтов стал конкурсным управляющим в июне 2020 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 50% доли ООО принадлежит Александру Синтяеву, по 20% — Альберту Бакову и Михаилу Болотину, еще 10% — режиссеру Никите Михалкову.

Ольга Воробьева