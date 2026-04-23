В Ярославле временно закроют движение через Петропавловский парк

В Ярославле 25 апреля будет перекрыт проезд через Петропавловский парк. Соответствующий приказ подписал замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Схема ограничения движения

Фото: мэрия Ярославля Схема ограничения движения

Движение транспортных средств будет закрыто с 9:00 до 12:00 в связи с работами по благоустройству. Благоустройство в парке проходило в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В декабре мэр Артем Молчанов объявил о завершении работ.

Антон Голицын