В Ярославле временно закроют движение через Петропавловский парк
В Ярославле 25 апреля будет перекрыт проезд через Петропавловский парк. Соответствующий приказ подписал замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.
Движение транспортных средств будет закрыто с 9:00 до 12:00 в связи с работами по благоустройству. Благоустройство в парке проходило в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В декабре мэр Артем Молчанов объявил о завершении работ.