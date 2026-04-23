«Ярославский технический углерод» снизил прибыль в 2025 году

АО «Ярославский технический углерод имени В. Ю. Орлова» сократило чистую прибыль в 2025 году в 7,8 раза по сравнению с предыдущим годом. Данные публикует «СПАРК-Интерфакс».

Согласно данным сервиса, компания получила чистую прибыль в размере 270 млн руб. (2 млрд 122 млн руб. в 2024 году). Выручка компании составила 16,4 млрд руб. (24,5 млрд руб. годом ранее).

По данным «СПАРК-Интерфакс», показатели и по выручке, и по чистой прибыли являются самыми низкими за последние пять лет.

Алла Чижова