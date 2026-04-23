В аэропорту Ярославля ограничили полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) 23 апреля введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный канал Росавиации в Max.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сообщение появилось в 2:37. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Одновременно запрет полетов был введен в аэропорту Иванова. Опасность БПЛА в Ярославской области ночью не объявлялась. Режим беспилотной опасности вводился ночью в соседней Костромской области.

Задержек рейсов в аэропорту нет, ближайший вылет (Санкт-Петербург) запланирован на вечер четверга.

