«Крабовому королю» Кану суд утвердил 24 года колонии

Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты и подтвердил обоснованность приговора суда первой инстанции, назначившему известному рыбопромышленнику Олегу Кану, которого СМИ называют «крабовым королем», 24 года колонии строгого режима. Об этом сегодня сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В декабре прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока по второму уголовному делу Олега Кана заочно признал его виновным в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). С учетом ранее вынесенного приговора по первому уголовному делу Олег Кан получил в совокупности 24 года колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн руб. Он также лишен права три года заниматься внешнеэкономической деятельностью. Кроме того, в собственность государства конфисковано 4,2 млрд руб.— «эквивалент стоимости предмета контрабанды».

По первому уголовному делу в апреле 2024 года Приморский краевой суд признал Олега Кана виновным в организации убийства по найму рыбопромышленника Валерия Пхиденко (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в октябре 2010 года. Кану было назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. По версии СКР, Олег Кан подозревал господина Пхиденко в причастности к покушению на свою жизнь в 2005 году и впоследствии отомстил.

21 марта 2024 года Арбитражный суд Приморья признал ничтожными договоры о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов и постановил солидарно взыскать в пользу РФ с Олега Кана, группы физических и юридических лиц, подконтрольных ему, ущерб водным биоресурсам на сумму 358,7 млрд руб.

Представители защиты во время процесса настаивали на оправдании обвиняемого и утверждали, что Олег Кан умер в 2023 году в Великобритании и поэтому его уголовное преследование необходимо прекратить. Тем не менее, рыбопромышленник объявлен в международный розыск.

