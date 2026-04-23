Минкульт отказал в прокате фильму «Покидая Северную Корею»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения датско-южнокорейскому фильму Фредерика Сёльберга «Покидая Северную Корею». Как сообщает прокатчик картины U Films, основанием отказа стал «знаменитый» пункт о порядке выдачи прокатного удостоверения, запрещающий показ ленты «в иных определенных федеральными законами случаях».

Сюжет картины посвящен истории девушки, которая бежит из КНДР в Южную Корею, чтобы заработать на лечение матери, но в новой стране сталкивается с жесткой конкуренцией и пренебрежением. Режиссер Фредерик Сёльберг подчеркивал, что стремился создать универсальную историю о поиске своего места в мире и влиянии общества на личность.

Премьера фильма была запланирована на 30 апреля. На показы в киноклубах и лекториях при музеях уже велась продажа билетов, также готовились общественные дискуссии. Лента была показана на международном кинофестивале в Пусане.