Власти Томска привлекут кредиты на 1,1 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета

Администрация Томска объявила четыре аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий с общей стартовой ценой 496,9 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются с 12 до 14 мая, указывается на портале госзакупок.

Размер кредитных линий по трем аукционам составил 300 млн руб., по еще одному — 250 млн руб. Срок исполнения контрактов с даты заключения контракта установлен с 31 августа по 31 декабря 2028 года. Период окончательного погашения кредита — от 762 до 945 дней.

Томск завершил 2025 год с дефицитом бюджета в размере 3,9 млрд руб. Доходы городского бюджета в прошлом году составили 28,3 млрд руб., расходы — 32,2 млрд руб. Расходы бюджета Томска на 2026 год утверждены в размере 28,8 млрд руб., доходы — 27,5 млрд руб. Дефицит запланирован в объеме 1,3 млрд руб.

Александра Стрелкова