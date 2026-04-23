Путин назвал поведение прежнего руководства МОК трусливым и позорным

Президент России Владимир Путин раскритиковал предыдущее руководство Международного олимпийского комитета (МОК) за санкции в отношении российских спортсменов. Он сказал, что организация отстраняла атлетов от Игр их под предлогом осуждения российской военной операции на Украине, при этом она не обращала внимания на «аналогично трагические» вооруженные конфликты на планете.

«Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических, многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников»,— заявил Владимир Путин во время награждения российских боксеров и бойцов в Кремле.

Президент выразил надежду, что новое руководство МОК как можно скорее преодолеет «тяжелое, позорное» наследие. Он сказал, что уверен: российские спортсмены еще выступят на крупнейших международных соревнованиях под российским флагом.

