В МИД РФ назвали главную проблему в отношениях с США

Замминистра МИД РФ Александр Панкин назвал непредсказуемость американской администрации наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Сложность, вероятно, в том, что нет предсказуемости. Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму»,— сказал замминистра журналистам в штаб-квартире ООН (цитата по ТАСС).

Господин Панкин отметил, что отношения между Россией и США «находятся в низшей точке». Однако он добавил, что контакты между президентами России и США в Анкоридже были «довольно плодотворными».

Представители руководства России и США регулярно контактируют друг с другом. После вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, МИД России периодически сообщает о телефонных разговорах Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В Соединенные Штаты для обсуждения экономического сотрудничества несколько раз приезжал спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, часть контактов между странами публично не обсуждается.