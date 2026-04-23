Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В МИД РФ назвали главную проблему в отношениях с США

Замминистра МИД РФ Александр Панкин назвал непредсказуемость американской администрации наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Сложность, вероятно, в том, что нет предсказуемости. Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму»,— сказал замминистра журналистам в штаб-квартире ООН (цитата по ТАСС).

Господин Панкин отметил, что отношения между Россией и США «находятся в низшей точке». Однако он добавил, что контакты между президентами России и США в Анкоридже были «довольно плодотворными».

Представители руководства России и США регулярно контактируют друг с другом. После вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, МИД России периодически сообщает о телефонных разговорах Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В Соединенные Штаты для обсуждения экономического сотрудничества несколько раз приезжал спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, часть контактов между странами публично не обсуждается.

Новости компаний Все