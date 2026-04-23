TWZ: США впервые за 38 лет применили палубную артиллерию в морском бою

Военно-морские силы США впервые за 38 лет применили палубные пушки при захвате иранского грузового судна Touska, которое пыталось прорвать морскую блокаду 19 апреля, сообщает The War Zone (TWZ).

Предыдущий морской бой США с применением артиллерии произошел во время операции «Богомол» 18 апреля 1988 года. Тогда американцы также сражались с Ираном — операция была ответом на подрыв эсминца USS Samuel B. Roberts на иранской мине. В тот день крейсер Wainwright и эскортный корабль Bagley применили в бою 127-мм орудия, ракетный фрегат USS Simpson вел огонь из 76-мм пушки. Целью артиллерийских обстрелов был атакующий катер Joshan. Операция «Богомол» была самым масштабным сражением американского флота в послевоенной истории.

Судно Touska, которое было обстреляно эсминцем USS Spruance из 5-дюймового орудия MK 45, шло из Китая в иранский порт Бандар-Аббас. Тегеран назвал атаку на судно актом пиратства и ответил ударами беспилотников по американским военным кораблям. Морская блокада США иранских портов действует с 13 апреля.