В Ливане заявили о гибели журналистки из-за обстрела со стороны Израиля

Ливанское общество Красного Полумесяца заявило, что журналистка Амаль Халиль стала жертвой вчерашнего обстрела со стороны израильской армии. Работница СМИ погибла во время выполнения профессиональной деятельности, передает заявление организации ливанское агентство NNA.

Министр информации Ливана Пол Моркос назвал удар Израиля преступлением. «Вопиющее нарушение международного гуманитарного права, в отношении которого мы не будем молчать. Мы вновь призываем мир и международные организации оказать поддержку и принять меры, чтобы остановить подобные действия и не допустить их повторения»,— написал он в соцсети X. Он уточнил, что журналистка погибла в районе Эт-Тири на юге Ливана.

Сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что несколько боевиков ливанской «Хезболлы» на машинах пересекли передовую линию обороны и приблизились к расположению израильских войск. По автомобилям нанесли два удара. «Поступили сообщения о том, что в результате атаки пострадали два журналиста... Подробности происшествия изучаются... ЦАХАЛ не выбирает журналистов в качестве целей и предпринимает меры для минимизации вреда гражданским лицам»,— сообщили в армии вчера вечером.

Сейчас между Ливаном и Израилем, который с начала марта вел наземную операцию против «Хезболлы», действует 10-дневное перемирие, вступившее в силу 17 апреля. Президент США Дональд Трамп утверждал, что запретил Израилю атаковать Ливан и заявил, что с «Хезболлой» будут разбираться Соединенные Штаты.