В Госдуму внесли проект о зачислении в бюджет РФ платы за «красивые» номера авто

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект, который предлагает зачислять в федеральный бюджет плату за резервирование номеров для авто. Предполагается, что покупать номера автовладельцы смогут через «Госуслуги».

В пояснительной записке отмечается, что законопроект необходим для реализации положений другого законопроекта — «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его внесли в Госдуму «Новые люди» в октябре 2025 года. Согласно тексту поправок, автовладельцы смогут платно выбрать номер для машины. Конкретный порядок и стоимость услуги определит ГИБДД.

В проекте вводится новая категория неналогового дохода — плата за резервирование номеров для машин. Предусматривается, что 100% такой платы зачисляется в федеральный бюджет. В парламенте уверены, что нововведение необходимо для борьбы с «теневым рынком комбинаций номерных знаков». В «Новых людях» подсчитали, что легализация продажи номеров принесет в бюджет до 25 млрд руб. ежегодно.

Разработать систему продажи номеров власти пытаются более 15 лет. Концепция аукционов по продаже таких номеров обсуждалась МВД и Минэкономики в 2019–2020 годах, но от нее отказались из-за замечаний Минфина. Планировалось разрешить гражданам выкупать номера с привлекательным сочетанием букв и цифр через портал «Госуслуг»: конкретные комбинации и повышенные пошлины закреплялись в Налоговом кодексе.

