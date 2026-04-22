Песков допустил встречу Путина и Зеленского только на финальных этапах сделки

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что такие переговоры могут состояться только на финальных этапах соглашения.

«(Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.— “Ъ”) может быть только для того, чтобы финализировать договоренности. Этому должна предшествовать серьезная работа, а главное — политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим»,— заявил господин Песков (цитат по ТАСС).

Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву в сентябре прошлого года во время визита в Китай. Он отметил, что встретиться с украинским президентом его попросил президент США Дональд Трамп. В Кремле не исключали встречу российского и украинского президентов. При этом господин Песков отмечал, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.