Госдолг нарасхват

Приближение заседания Банка России по ключевой ставке поддержало интерес инвесторов к ОФЗ. Суммарный объем спроса на аукционах 22 апреля оказался более 434 млрд руб., что является рекордом с начала года. Даже при том, что Минфин удовлетворил менее половины заявок, общий объем привлечения оказался вторым по величине в этом году. Инвесторы спешат зафиксировать ставки, надеясь на более мягкие комментарии регулятора, которые обеспечат дальнейший рост стоимости облигаций.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В преддверии заседания Банка России на аукционах гособлигаций резко выросла активность инвесторов. Совокупный спрос на два долгосрочных выпуска ОФЗ с фиксированным купоном превысил 434 млрд руб. Это на четверть выше результата прошлой недели и рекордный показатель для аукционов ОФЗ-ПД. Предыдущий рекорд был установлен 18 февраля, когда спрос составил 407 млрд руб.

Вместе с тем Минфин действовал довольно жестко, отсекая основную часть заявок. В итоге в рамках аукционов было удовлетворено менее половины спроса — на 215 млрд руб.

После аукционов были реализованы облигации на 43 млрд руб. по неконкурентным заявкам. В совокупности результат на 16 млрд руб. превысил показатель прошлой недели и стал вторым по величине результатом с начала года. При этом премия к вторичному рынку была незначительная. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении десятилетнего выпуска (средневзвешенная доходность — 14,55% годовых) премия составила 2 базисных пункта (б. п.), по 14-летнему выпуску (14,52% годовых) — 6 б. п.

После того как на февральском заседании Банк России неожиданно снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15,5%, активность инвесторов перед последующими заседаниями начала возрастать. В преддверии мартовского заседания спрос вырос на 57%, до 282 млрд руб. Причиной этого были ожидания более сильного снижения ставки или смягчения риторики регулятора. «Сейчас на рынке также присутствует оптимизм из-за затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке. Он улучшает перспективы инфляции (за счет ожиданий более крепкого рубля на фоне высоких цен на нефть.— “Ъ”) и снижения ставки в этом году»,— считает начальник отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

На предстоящем заседании регулятора большинство аналитиков ожидают снижения ключевой ставки на 50 б. п., до 14,5%.

Вместе с тем старший аналитик УК «Первая» Глеб Бобков отмечает, что на рынке есть опасения по поводу замедления экономики, на фоне которого ЦБ может предпринимать в будущем более решительные шаги по снижению ставки. «Дополнительную поддержку спросу оказывают высокая ликвидность банковского сектора и необходимость реинвестирования средств после погашений крупных выпусков облигаций и депозитов, открытых под пиковые ставки в конце 2025 года»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

Дальнейшее развитие ситуации на рынке во многом будет зависеть от фактических решений ЦБ по ставке, комментариев и корректировок среднесрочного макроэкономического прогноза регулятором. В случае снижения ставки на 50 б. п. и сохранения мягкой риторики продолжится ралли в гособлигациях с постоянным купоном и сокращение инверсии кривой доходности. При этом спрос, как отмечает Егор Зиновьев, окончательно сместится с флоатеров в длинные бумаги с фиксированной доходностью. «Если же регулятор выберет паузу или даст жесткий сигнал из-за бюджетного дефицита, возможна краткосрочная коррекция и фиксация прибыли спекулянтами, что временно вернет интерес к защитным инструментам с привязкой к RUONIA»,— отмечает аналитик. При этом текущие доходности десятилетних бумаг в районе 14,3–14,6% годовых могут снизиться до 13,5–14,0% годовых в ближайшие месяцы.

По итогам четырех апрельских аукционных дней объем размещения Минфином гособлигаций составил 817,5 млрд руб., а объем привлечения — 746,7 млрд руб., обеспечив почти половину квартального плана. Для его полного выполнения, по оценке Александра Ермака, в оставшееся время необходимо еженедельно размещать около 84 млрд руб., на четверть ниже начального квартального графика.

Виталий Гайдаев