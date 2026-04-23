Музыкальная пауза

Темпы роста доходов дистрибутора Zvonko замедляются

Выручка крупнейшего в России дистрибутора цифрового музыкального контента Zvonko Digital выросла на 41,3%, до 9,6 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 66,9%, до 947 млн руб. Темпы роста выручки компании замедляются, аналитики связывают это с исчерпанием эффекта «низкой базы» прошлых годов и усилением конкуренции на рынке дистрибуции цифрового контента.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал финансовые показатели Zvonko Digital (ООО «Национальный цифровой агрегатор»). Темпы роста выручки компании замедлились: показатель за 2025 год составил 9,6 млрд руб., увеличившись на 41,3%, чистая прибыль — 947 млн руб. при росте на 66,9%. При этом годом ранее ООО нарастило выручку на 61%, а чистую прибыль — на 44,5%.

Дистрибутор цифрового контента отвечает за загрузку музыкальных треков на стриминговые платформы, собирает доход с площадок и перечисляет средства артистам или рекорд-лейблам. Zvonko Digital ранее работал под брендом «Национальный цифровой агрегатор». В 2021 году компания стала крупнейшим дистрибутором на отечественном рынке — после того как в ее состав вошли Первое музыкальное издательство, Национальное музыкальное издательство, «Студия Союз», «Союз Мьюзик» и Effective Records. Сейчас компания представляет таких исполнителей, как «Ленинград», Zivert, Максим, Люся Чеботина и др.

Большую часть выручки (82%) обеспечили доходы от дистрибуции на российские стриминговые сервисы — 7,9 млрд руб. (годом ранее — 5,5 млрд руб.), следует из пояснения к отчету о финансовых результатах. Еще 15% (1,5 млрд руб.) пришлось на дистрибуцию на зарубежные площадки (в 2024-м — 1,2 млрд руб.). При этом на вознаграждения отечественным правообладателям у компании ушло 7,7 млрд руб., иностранным — 172,9 млн руб.

Кроме того, на общем собрании 18 апреля было принято решение выплатить совладельцам общества дивиденды в размере 370 млн руб.: из них ООО «Ваптак» получило 83,2 млн руб., гендиректор Российского авторского общества (РАО) Александр Сухотин — 134,1 млн руб., исполнительный директор РАО Алексей Карелов — 152,6 млн руб. Годом ранее компания «Ваптак» получила дивиденды от ООО в размере 37,8 млн руб., господин Сухотин — 60,9 млн руб., а господин Карелов — 69,3 млн. Cвязаться с исполнительным директором Zvonko Digital Дмитрием Конновым “Ъ” не удалось.

В целом объем рынка музыкальных стримингов в России по итогам прошлого года достиг 46 млрд руб., сообщал Forbes со ссылкой на оценку «Яндекс Музыки».

Так, показатель вырос на 23% год к году за счет экосистемных подписок, внедрения технологий искусственного интеллекта в музыкальные сервисы, а также развития современной сцены. Число музыкальных треков за период выросло на 54%.

Само замедление темпов выручки Zvonko главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян связывает как с исчерпанием эффекта низкой базы 2024–2025 годов, так и с сужением воронки дистрибуции цифрового контента: это обусловлено ростом проникновения таких российских сервисов, как VK и «Яндекс». Она также отмечает в целом замедление темпов роста выручки, получаемой сервисами за контент.

Впрочем, три собеседника “Ъ” в крупных лейблах напоминают, что Zvonko аккумулирует крупнейших клиентов по библиотеке треков на рынке. «Поэтому вполне логично, что в отсутствие зарубежных конкурентов компания спокойно продолжает наращивать свои доходы. Кроме того, компания до сих пор сохраняет возможность дистрибуции треков артистов на зарубежные площадки»,— добавляет один из них.

Юлия Юрасова

