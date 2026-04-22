На Дону к проведению онлайн-собраний готовы почти 43% домов

По данным на 20 апреля 2026 года 42,76% многоквартирных домов Ростовской области технически готовы к проведению онлайн-собраний собственников помещений. Об этом сообщила и.о. начальника отдела развития жилищного хозяйства управления развития инфраструктуры министерства ЖКХ региона Светлана Кузнецова на деловой сессии «Умный ЖК: между хайпом и реальной экономикой», организованной «Ъ-Ростов».

Согласно статистике министерства ЖКХ, в этом году из 9 тыс. собраний собственников помещений в Ростовской области около 3,3 тыс. были проведены онлайн.

По задумке властей, собственники и управляющие компании должны использовать для взаимодействия государственную информационную систему ГИС ЖКХ и ее мобильное приложение «Госуслуги. Дом». «Хотелось бы всех призвать к тому, чтобы пользовались данным сервисом и проводили собрания в онлайн-режиме. Это позволит собственникам голосовать, даже если они находятся, например, на отдыхе»,— отметила госпожа Кузнецова.

В Ростовской области приложение «Госуслуги.Дом» скачали 416 тыс. человек, добавила она. Ожидается, что к концу года в нем будет 578 тыс. пользователей, проживающих в регионе.

Мария Иванова