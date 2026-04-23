Искусственный интеллект взялся за трубку

За прошедшие полгода цифровые инструменты московской системы ЕМИАС проанализировали жалобы и истории болезни более 2 млн пациентов, записывавшихся к врачу. Почти у 50 тыс. человек ИИ-модель определила высокий риск и дала сигнал врачам срочно связаться с пациентом, чтобы он пришел на прием. После обследования у каждого пятого из этой группы диагноз подтвердился. Опрошенные “Ъ” эксперты сомневаются в возможности масштабировать подобную систему на всю страну из-за различий в цифровой инфраструктуре.

В департаменте здравоохранения Москвы рассказали “Ъ” о результатах применения ИИ-технологий для оказания помощи пациентам. С октября 2025 по март 2026 года цифровые инструменты системы ЕМИАС помогли выявить 48,5 тыс. москвичей с высоким риском ишемической болезни сердца. У 11 тыс. из них диагноз подтвердился после обследования.

В основе проекта, сообщили в ведомстве, система «Умный прием» (внедрена во всех взрослых поликлиниках столицы), включающая два инструмента. Первый — подсказки по хронической сердечной недостаточности (ХСН) в системе поддержки принятия врачебных решений. Второй — «сигнальный лист» для пациентов с подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями (болезни системы кровообращения, БСК) в возрасте 40–65 лет, у которых зафиксировано два и более вызова скорой помощи за последние 180 дней.

Как пояснили “Ъ” в депздраве, при записи к врачу через ЕМИАС или mos.ru пациент проходит короткий опрос о самочувствии, а ИИ-модель анализирует ответы вместе с историей болезни из ЕМИАС. При выявлении жалоб, характерных для ХСН (одышка, отеки, утомляемость), система формирует для врача подсказку еще до начала приема.

За шесть месяцев работы системы (октябрь 2025 — март 2026 года) 29 тыс. пациентов указали жалобы, характерные для ХСН. Из них 2,5 тыс. человек попали в группу очень высокого риска. После обследования диагноз подтвердился у 80% пациентов этой группы — у 2 тыс. человек. Всего врачи получили более 35 тыс. подсказок по пациентам с подозрением на ХСН.

Для пациентов с подтвержденным диагнозом БСК и высокими рисками работает «сигнальный лист».