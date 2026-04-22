В Ярославской области ввели ограничения на рыбалку

В Ярославской области ввиду начала нерестового периода ввели временные ограничения на вылов рыбы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В период нереста запрещено движение на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов. Рыбу можно ловить только с берега с использованием одной поплавочной или донной удочки, а также спиннинга. На одного рыбака может приходиться не более двух крючков на орудиях вылова.

На Рыбинском водохранилище со всеми притоками ограничения будут действовать до 1 июня, на ловлю судака и путем троллинга — до 1 июля. На Горьковском и его притоках — до 15 июня, на озере Неро — до 29 мая.

На Плещеевом озере запреты будут действовать: с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 июня, а также с 15 ноября по 24 декабря. В озере всегда запрещен вылов стерляди, хариуса и ряпушки.

На других водных объектах рыбохозяйственного значения ограничения будут действовать до 10 июня. За нарушение запретов грозит штраф до 5 тыс. руб. с конфискацией вылова и орудий.

Алла Чижова